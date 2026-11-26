Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія шокувала погрозами від колишнього обранця, який її жорстоко бив.

Так, артистка після розлучення з Мохаммадом Захуром намагалась налагодити особисте життя. Проте ця спроба виявилась невдалою. Чоловік бив виконавицю та зраджував її. Спочатку Камалія відмовчувалась, чиїх це рук справа, а згодом видала, що це був Михайло Стефанішин. На проєкті «Наодинці з Гламуром» співачка говорить, що після свого зізнання отримувала погрози від колишнього. Чоловік намагався заткнути їй рота.

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«Звісно, реакція була. Він телефонував другим-третім особам, передавав через них, щоб я заткнула свою пельку, інакше буде мені біда. Так, погрожує», — видала артистка у розмові з Анною Севастьяновою.

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Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія говорить, що зверталась до поліції, але у правоохоронних органах не вжили жодних заходів. Ба більше, артистка навіть заявляла про нібито спробу її отруїти. Співачка переконана, що Михайло Стефанішин підіслав до її команди робітника, який намагався дістати на неї компромат, а потім напоїв чаєм, від якого їй стало зле. Виконавиця й тоді заявляла до поліції, але, за її словами, результату нуль.

«Я зверталась до поліції, вони нічого не роблять. У мене й заява є, коли мене спробували отруїти. Він же ж надсилав третіх осіб до моєї команди. Був такий чоловік, який нібито хоче працювати, а потім він мені зробив чай, і мені стало дуже зле. Поліція приїхала через добу. Якщо щось було в крові, воно могло б і не залишитися. Але я телефонувала своєму лікареві, описувала симптоми. Мені сказали, що це схоже на клофелін», — стверджує артистка.

Камалія та Михайло Стефанішин / © Фото з відкритих джерел

До речі, Камалія отримувала погрози не лише від Михайла Стефанішина, а й від колишньої подруги, з якою чоловік її зраджував. Вона нібито залякувала артистку, що оприлюднить оголені фото. Сама ж співачка переконана, що або її таємно знімали, або ж це просто блеф.

«Я опублікувала аудіозапис своєї подруги Світлани Голинської, котра зараз у стосунках із Михайлом. Вона мені погрожувала, що вона оприлюднить якісь мої голі фото в конюшні… Хоча звідки в них? Може, коли я переодягалась, якісь камери встановили, я не знаю. Я так думаю, що це був блеф. У них компромату не було, тому вони підіслали людину. Мої почали помічати, що він все знімає», — підсумувала артистка.

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Камалія та Світлана Голинська

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Нагадаємо, раніше Камалія вже заявляла про спробу її отруєння. Також артистка припускала, хто міг бути причетним до інциденту.

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