Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Ексчоловік співачки Камалії — пакистанський мільярдер і співзасновник премії YUNA Мохаммад Захур — відреагував на її аб’юзивні стосунки з підприємцем Михайлом Стефанішиним.

Як відомо, у новому романі після розлучення артистка зазнавала різних форм насильства — від ревнощів, переслідувань і до побоїв. Вона вперше за тривалий час визнала, що всі ті фото з синцями на її обличчі, які донедавна поширювали в Мережі були наслідками дій її колишнього коханого Стефанішина. Чоловіка зірка називала «тираном».

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Та сам Захур, який живе під одним дахом з колишньою дружиною та їхніми доньками, у проєкті «Наодинці з Гламуром» запевняє, що дізнався про всю історію лиш нещодавно. А до того припускав, що це всього лиш моторошний грим.

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Камалія

«Я про це не знав, але побачив це все. Подумав, що то були знімання: Геловін абощо. Якби я знав, то що ж можна зробити: піти когось набити?» — запитав мільйонер у розмові з Анною Севастьяновою.

Врешті, Мохаммад не зв’язувався з новим залицяльником Камалії. На його думку, співачка мала подбати про свою безпеку, звернувшись до правоохоронних органів. Мільйонер наголосив, що бачить вирішення цього конфлікту лише у правовому полі.

«Ні (не намагався віднайти — прим. ред.). Треба передати все до поліції, нехай там розбираються. Влаштовувати якісь сутички по-бандитські — це не по-нашому. Тому треба було одразу звертатися до поліції — все, більше нічого. Вона публічна людина й якщо б була бездіяльність, то вона запросто могла б зробити так, аби всі бігали за цією людиною», — зауважив Захур.

Михайло Стефанішин та Камалія / © Фото з відкритих джерел

Водночас ексчоловік зірки пояснив, що загалом після розлучення з Камалією реагує на її нові романи спокійно. Тим часом в особистому житті Захура, за його словами, нічого нового не відбулося — він, як і раніше, холостяк.

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«Якщо ти розлучений, то ти розлучений. Треба все поховати й жити як друзі, виховувати дітей. Вона молода, у неї може бути тисячі (залицяльників — прим. ред.), а я нікого не підпускаю й живу спокійно, навіть дуже», — зі сміхом наголосив мільйонер.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

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