Камалія шокувала зрадою близької людини: "Цей біль неможливо описати"

Камалія

Українська співачка Камалія пожалілася, що її зрадила близька людина.

Йдеться про подругу виконавиці. Артистка у своєму Instagram говорить, що приятелювала з жінкою понад 20 років. Камалія щиро вважала її своєю подругою, яка не бажає для неї зла. Вони багато чого пережили разом, їздили на відпочинки, святкували особливі дати та минали тяжкі періоди в житті одна одної. Однак співачка говорить, що весь цей час "пригрівала змію", яка врешті зробила боляче.

"Немає гіршої біди, ніж коли тебе зраджує та, кого ти називала подругою. Не просто знайомою — найближчою! Понад 20 років вона була в моєму домі, за моїм столом, серед моєї родини. Разом відпочивали, святкували, навіть у найтемніші часи були поруч. Я ділилася з нею всім — радістю, болем, секретами. А виявилося, весь цей час я пригріла змію. Змію, яка тихо, терпляче чекала на момент, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила просто в серце", - пожалілася виконавиця.

У подробиці знаменитість все ж таки вдаватися не стала. Камалія лиш зізналась, що не очікувала такого від близької людини. Нині артистці неабияк боляче. Утім, виконавиця говорить, що для неї це стане уроком. Зокрема, співачка тепер буде по-іншому придивлятися до свого оточення.

"Цей біль неможливо описати. Зрада від "своєї" — це коли падає світ. Це коли розумієш, що ворог зовні — ніщо, бо справжній ворог сидів поруч, усміхався і називав тебе "сестрою", - зізналась артистка.

