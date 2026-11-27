Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія розсекретила свою нову вагу після схуднення на 10 кг.

За словами артистки, її вага останнім часом значно коливалася. І все через перенесену онкологію та хворобу кишківника. Саме це посприяло стрімкому набору ваги. Зрештою, час розставив усе на свої місця.

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Проблема з травленням змусила Камалію сісти на жорстку дієту й через це вона поступово втрачає вагу. Зокрема, співачка стала стрункішою на 10 кг і не планує спинятися.

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«Мінус 10. Спочатку під час онкології набрала після операції, променевої, хімії. Цього року в червні в реанімації, коли підтвердили ще один серйозний діагноз кишківника, то мені сказали, що того не можна й цього», — зізналася співачка в програмі «Ранок у Великому Місті».

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Водночас 49-річна Камалія наголосила, що жодних препаратів для схуднення не приймала — лише для лікування хвороби кишківника. Натомість у її планах схуднути ще на декілька кіло більше.

«Я б хотіла влізти в ці плаття, що були на „Місіс Світу“. Зараз я важу 59 кг. Ну десь 53 було б класно», — поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Камалії чесно оцінив її вокал і визнав недооціненою через низку причин. Захур також пригадав реакцію продюсера Мадонни на спів колишньої дружини.

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