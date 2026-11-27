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Камалія схудла на 10 кг і розсекретила свою вагу: який вигляд має співачка зараз
На досягнутому артистка спинятися не планує.
Українська співачка Камалія розсекретила свою нову вагу після схуднення на 10 кг.
За словами артистки, її вага останнім часом значно коливалася. І все через перенесену онкологію та хворобу кишківника. Саме це посприяло стрімкому набору ваги. Зрештою, час розставив усе на свої місця.
Проблема з травленням змусила Камалію сісти на жорстку дієту й через це вона поступово втрачає вагу. Зокрема, співачка стала стрункішою на 10 кг і не планує спинятися.
«Мінус 10. Спочатку під час онкології набрала після операції, променевої, хімії. Цього року в червні в реанімації, коли підтвердили ще один серйозний діагноз кишківника, то мені сказали, що того не можна й цього», — зізналася співачка в програмі «Ранок у Великому Місті».
Водночас 49-річна Камалія наголосила, що жодних препаратів для схуднення не приймала — лише для лікування хвороби кишківника. Натомість у її планах схуднути ще на декілька кіло більше.
«Я б хотіла влізти в ці плаття, що були на „Місіс Світу“. Зараз я важу 59 кг. Ну десь 53 було б класно», — поділилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Камалії чесно оцінив її вокал і визнав недооціненою через низку причин. Захур також пригадав реакцію продюсера Мадонни на спів колишньої дружини.