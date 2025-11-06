ТСН у соціальних мережах

Камалія відправила 12-річну доньку за кордон і зворушила їхнім прощанням: "Очікуємо з перемогою"

Юна Арабелла поїхала представляти Україну у Польщі.

Валерія Гажала
Камалія з доньками

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія розповіла про досягнення однієї з доньок Арабелли.

Так, 12-річна донька зірки, яка тривалий час займається футболом, своїм професіоналізмом досягла значних висот. Арабелла ввійшла до складу футбольної команди й вирушила на спортивні міжшкільні змагання до Польщі. Підліток разом з іншими дівчатами гратиме від імені України та спробує здобути перемогу для Батьківщини.

Камалія у фотоблогу показала, як проводжала донечку-спортсменку на потяг і її емоції після відправлення. Водночас у дописі артистка побажала Арабеллі успіхів. До слова, підтримати дівчину у такий відповідальний момент на вокзал прийшов її тато Мохаммад Захур і бабуся.

Мама і донька Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Мама і донька Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з ексчоловіком Захуром і мамою / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з ексчоловіком Захуром і мамою / © instagram.com/kamaliyaofficial

«Провели Арабеллу на матч міжшкільних збірних команд з футболу у Польщу. Хвилюємося та щиро очікуємо повернення з перемогою. Віримо в тебе!» — підбадьорила співачка донечку.

У коемнтарях шанувальники виконавиці також побажали Арабеллі успіхів і засипали родину компліментами.

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук вперше повністю показав обличчя своїх дітей. Доньку та сина артистові народила Євгенія Яцута, яку тривалий час він приховував.

