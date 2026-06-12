Камалія вперше розповіла подробиці про контракт з путіністом Кіркоровим

Камалія та Філіп Кіркоров

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Співачка Камалія вперше детально розповіла про контракт з артистом-путіністом Філіпом Кіркоровим, який змінив її кар’єрний шлях і завершився розривом на тлі політичних подій.

Початок 2000-х став для Камалії часом професійної паузи. Її родина фактично випала з українського та міжнародного шоу-бізнесу. Повернення вимагало повного перезапуску кар’єри. Саме тоді відбулася випадкова зустріч, що згодом переросла в робочий контракт із Філіпом Кіркоровим. Співпраця відкрила їй двері до нового музичного ринку та англомовного репертуару.

«У нас не було стабільності в роботі, і це був період, коли довелося починати майже з нуля», — згадує артистка в інтерв’ю Blick.ua.

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Камалія та Філіп Кіркоров / © ЖВЛ

Згодом проєкт із російським виконавцем набув конкретної форми: запис англомовного альбому та робота з міжнародними продюсерами. Над матеріалом працював Димитріс Контопулос, який відомий співпрацею з європейськими артистами та конкурсними хітами «Євробачення». Для Камалії це стало спробою вийти за межі локальної сцени й закріпитися в ширшому музичному просторі.

«У 2014 році ми розірвали з Кіркоровим контракт, бо я мала конкретну позицію з приводу окупації росіянами Криму. Хоча росіяни ще довго мені дзвонили та пропонували якісь проєкти», — зізналася артистка.

Камалія та Філіп Кіркоров / © ТСН.ua

Після завершення співпраці з Філіпом Кіркоровим Kamaliya повністю переорієнтувалася на європейських продюсерів. Серед них — Уве Фаренкрог-Петерсен, який працював із міжнародними попзірками та долучився до створення її альбому «Club Opera». Цей період став для співачки новою фазою професійного самовизначення, уже без російського музичного ринку.

Камалія з чоловіком та Філіп Кіркоров / © Facebook

Нагадаємо, нещодавно Камалія згадала поїздки з президентом Кучмою та зізналася, як Захур повпливав на її дружнє оточення.

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