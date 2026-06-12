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Камалія вперше розповіла подробиці про контракт з путіністом Кіркоровим
Артистка розкрила, як почалася і чому завершилась співпраця.
Співачка Камалія вперше детально розповіла про контракт з артистом-путіністом Філіпом Кіркоровим, який змінив її кар’єрний шлях і завершився розривом на тлі політичних подій.
Початок 2000-х став для Камалії часом професійної паузи. Її родина фактично випала з українського та міжнародного шоу-бізнесу. Повернення вимагало повного перезапуску кар’єри. Саме тоді відбулася випадкова зустріч, що згодом переросла в робочий контракт із Філіпом Кіркоровим. Співпраця відкрила їй двері до нового музичного ринку та англомовного репертуару.
«У нас не було стабільності в роботі, і це був період, коли довелося починати майже з нуля», — згадує артистка в інтерв’ю Blick.ua.
Згодом проєкт із російським виконавцем набув конкретної форми: запис англомовного альбому та робота з міжнародними продюсерами. Над матеріалом працював Димитріс Контопулос, який відомий співпрацею з європейськими артистами та конкурсними хітами «Євробачення». Для Камалії це стало спробою вийти за межі локальної сцени й закріпитися в ширшому музичному просторі.
«У 2014 році ми розірвали з Кіркоровим контракт, бо я мала конкретну позицію з приводу окупації росіянами Криму. Хоча росіяни ще довго мені дзвонили та пропонували якісь проєкти», — зізналася артистка.
Після завершення співпраці з Філіпом Кіркоровим Kamaliya повністю переорієнтувалася на європейських продюсерів. Серед них — Уве Фаренкрог-Петерсен, який працював із міжнародними попзірками та долучився до створення її альбому «Club Opera». Цей період став для співачки новою фазою професійного самовизначення, уже без російського музичного ринку.
Нагадаємо, нещодавно Камалія згадала поїздки з президентом Кучмою та зізналася, як Захур повпливав на її дружнє оточення.