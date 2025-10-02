Камалія вперше в Україні запровадила іпотерапію в лікарні й прийшла з конем просто до палати

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія стала популяризаторкою іпотерапії в українськи лікарнях.

Так, зірка стала першою амбасадоркою проєкту "Кінь в лікарню", що впроваджує практику іпотерапії для підтримки пацієнтів. Це новий для України досвід, який у Європі вже давно визнали дієвим елементом реабілітації та психологічної підтримки, пише в Instagram Сцена.ua.

Камалія разом із чотирирічним конем навідалася до однієї з лікарень. Камалія пройшлася палатами, даруючи хворим щирі емоції та відчуття турботи. Така зустріч стала справжнім сюрпризом для пацієнтів, адже подібна форма терапії в нашій країні відбулася вперше.

Співачка наголосила, що саме тварини здатні пробуджувати в людях внутрішню силу й бажання боротися за життя. Вона переконана, що присутність коня в лікарні не лише дивує, а й справді позитивно впливає на емоційний стан пацієнтів. До слова, виконавиця, як ніхто інший знається на цій темі, адже від дитинства захоплюється кіньми та кінним спортом. Вона неодноразово ділилася світлинами зі своїми улюбленцями, їздила на змагання з верхової їзди й завжди транслює хвилювання за їхню долю під час війни.

У фотоблогу прихильники активно підтримали ініціативу артистки. У коментарях вони називають Камалію джерелом добра та світла.

Ваша краса прикрашає світ, Ваш розум надихає, а щире співчуття робить Вас особливою людиною.

Камаліє, це щось неймовірне.

Ви промінь світла. Молодець, браво.

