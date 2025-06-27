Камалія вперше зізналася, як випадково виявила у себе рак грудей: "Видалили лімфовузли"

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Відома українська співачка Камалія вперше публічно розповіла подробиці онкологічного захворювання, яке вона поборола чотири роки тому.

Артистка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" згадала, що тривожні сигнали з’явилися після поїздки до Німеччини, куди її вмовив вирушити тоді ще чоловік Мохаммад Захур для повного обстеження організму. Саме там під час комп’ютерної діагностики лікарі запідозрили серйозні проблеми, пов’язані з грудьми. Пізніше Камалія самостійно виявила підозріле ущільнення.

"Дуже випадково. Після того, як ми перехворіли ковідом, Захур умовив мене поїхати до Німеччини на повне обстеження. А там на комп'ютерному дослідженні показало, що треба перевірити досконало груди. І потім, коли я милася в душі, то намацала щось схоже на квасолину. А її не було раніше! Я пішла на МРТ з контрастом. І мені сказали, що є підозра на онкологію", — зізналася співачка.

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Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Діагноз виявився серйозним — карцинома. За словами Камалії, від моменту обстеження до операції минуло лише 10 днів, але вже за той час пухлина встигла збільшитися на три сантиметри. Після цього зірка перебувала на терапії.

"Лікар сказав готуватися до операції. І поки 10 діб мене готували до цієї операції, вона виросла на три см. Це була карцинома. Вона дуже швидко росте і вбиває. Мені виявили на першій стадії. Мені видалили лімфовузли. Пройшла променеву терапію, гормонотерапію, яку під час війни я два роки пропила", — шокувала виконавиця.

Зараз Камалія регулярно проходить обстеження, щоб контролювати стан здоров’я: "Кожні пів року я обстежуюся. Зараз все стабільно".

Нагадаємо, нещодавно Камалія розкрила причину розриву з колишнім чоловіком Захуром і пригадала їхній останній діалог у статусі чоловіка та жінки.

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