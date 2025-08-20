ТСН у соціальних мережах

Камалія видала сестру заміж і показала, яким було весілля

Також артистка оголосила про майбутнє поповнення в її родині.

Камалія

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія видала сестру заміж.

Радісною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram. Весілля відбулося в Чернігові. Заміж виходила двоюрідна сестра артистки Юлія. Що цікаво, і наречений, і наречена є військовослужбовцями, які зустріли одне одного під час повномасштабної війни.

"Відсвяткували надзвичайно особливу подію — весілля моєї двоюрідної сестри. І наречена, і наречений — військові, справжні герої, які знайшли одне одного, попри війну, й довели, що любов сильніша за всі випробування", - поділилася артистка.

Камалія видала сестру заміж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія видала сестру заміж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Окрім того, Камалія заінтригувала поповненням у родині, Схоже, що сестра виконавиці наразі при надії. Річ у тім, що на весіллі влаштували гендер-паті. Молодята луснули повітряну кульку, з якої посипалося конфетті рожевого та блакитного кольорів. Тож, ймовірно, закохані чекають на двійнят.

Камалія видала сестру заміж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія видала сестру заміж / © instagram.com/kamaliyaofficial

"За останні два роки, в час повномасштабної війни, у нашій родині з'явилось нове поповнення — двоє діток. І ось нарешті нас об'єднало світле й радісне свято — весілля!" – додала співачка.

Камалія видала сестру заміж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія видала сестру заміж / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія жалілася, що її зрадила близька людина. Артистка вже розповіла подробиці.

