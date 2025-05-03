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Камалія з ексчоловіком Захуром і доньками показалася у літаку та розсекретила подробиці подорожі
Сімейство проведе вихідні у сонячній країні.
Українська співачка Камалія показалася з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром і двома доньками.
Артистка у фотоблогу зізналася, що у такому складі вони тимчасово виїхали з України. За словами зірки, вихідні вони запланували провести разом у Португалії. Своєю чергою Камалія зазнімкувала момент, як вони сідали на літак і показала, як Мірабелла та Арабелла з татом споглядають у телефони.
До слова, виконавиця вже в передчутті приємних пригод. Вона поділилася, що вже запланувала зайнятися улюбленим хобі з доньками – кінним спортом. А у вільний час вони будуть просто відпочивати.
"На вихідні летимо до сонячної Португалії! Будемо тренуватися та надихатися кінним спортом. Ціную ці теплі моменти разом!" – написала Камалія.
До слова, знаменитість не приховує, що залишилася із Захуром у чудових батьківських стосунках. Як відомо, колишнє подружжя поки що приховує від дітей-близнят новину про їхнє розлучення, щоб виховувати нащадків у повноцінній родині.
Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Григорія Решетніка показалася за кордоном без чоловіка та дітей. Христина пояснила, куди та чому полетіла наодинці.