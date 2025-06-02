Камалія з ексчоловіком і доньками порозважалася в Італії та показала, як їх зустріли друзі

Камалія з ексчоловіком і доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія, яка нещодавно шокувала падінням з коня, продовжує ділитися своїм відпочинком в Італії.

У фотоблогу виконавиця розповіла, що цього разу вона навідалася до італійської Перуджі. Разом з нею туди навідалися також і її колишній чоловік Мохаммад Захур і їхні дві донечки – Арабелла та Мірабелла. Гостювати сімейство вирішило у друзів. Привітні італійці наготували для зірок місцевих смаколиків і накрили стіл у себе вдома. За словами Камалії, через це вона боїться погладшати, тож ані на день не забуває про кінний спорт.

Камалія відпочиває в Італії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Сімейство Камалії відпочиває в Італії / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Італія завжди дивує! Нещодавно ми — я, Захур, наші дівчата Мірабелла та Арабелла — побували у наших друзів у чарівному містечку Губбіо (Перуджа). Яка атмосфера! Справжня італійська гостинність, тепло і неймовірна домашня кухня. Наші друзі вирішили нас по-справжньому загодувати — стільки смачних страв, що словами не передати! Щоб не погладшати після таких вечер, нам із Захуром доводилося тримати себе у формі, а мені ще й кожного дня по дві години скакати з дівчатами на конях. Дякуємо нашим друзям за щирість, тепло і за те, що поділилися з нами частинкою своєї Італії!", - поділилася співачка.

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Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська поділилася рідкісним фото з трьома дітьми та як вони підросли.