ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
543
Час на прочитання
1 хв

Камалія з ексчоловіком і доньками порозважалася в Італії та показала, як їх зустріли друзі

Артистка насолоджується місцевою кухнею та займається кінним спортом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Камалія з ексчоловіком і доньками

Камалія з ексчоловіком і доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія, яка нещодавно шокувала падінням з коня, продовжує ділитися своїм відпочинком в Італії.

У фотоблогу виконавиця розповіла, що цього разу вона навідалася до італійської Перуджі. Разом з нею туди навідалися також і її колишній чоловік Мохаммад Захур і їхні дві донечки – Арабелла та Мірабелла. Гостювати сімейство вирішило у друзів. Привітні італійці наготували для зірок місцевих смаколиків і накрили стіл у себе вдома. За словами Камалії, через це вона боїться погладшати, тож ані на день не забуває про кінний спорт.

Камалія відпочиває в Італії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія відпочиває в Італії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Сімейство Камалії відпочиває в Італії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Сімейство Камалії відпочиває в Італії / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Італія завжди дивує! Нещодавно ми — я, Захур, наші дівчата Мірабелла та Арабелла — побували у наших друзів у чарівному містечку Губбіо (Перуджа). Яка атмосфера! Справжня італійська гостинність, тепло і неймовірна домашня кухня. Наші друзі вирішили нас по-справжньому загодувати — стільки смачних страв, що словами не передати! Щоб не погладшати після таких вечер, нам із Захуром доводилося тримати себе у формі, а мені ще й кожного дня по дві години скакати з дівчатами на конях. Дякуємо нашим друзям за щирість, тепло і за те, що поділилися з нами частинкою своєї Італії!", - поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська поділилася рідкісним фото з трьома дітьми та як вони підросли.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
543
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie