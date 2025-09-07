- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1115
- Час на прочитання
- 1 хв
Камалія з ексчоловіком здивувала доньок оригінальним сюрпризом: як вони відсвяткували 12-річчя
Іменинниці зібрали на святі батьків, бабусю з дідусем і близьких родичів.
Українська співачка Камалія показала святкування 12-річчя її доньок.
У своєму фотоблогу артистка поділилася, що день народження Арабелли та Мірабелли минуло у їхньому великому будинку за Києвом. Так, привітати іменинниць, крім мами та батька, мільйонера Мохаммада Захура, прийшли бабуся з дідусем і друзі та близькі родини.
Авжеж не обійшлося без сюрпризів для дівчат. Зокрема, їхня зіркова родина привітала їх двома великими тортами, які були оздоблені солодкими фігурками їхніх улюблених персонажів і знаменитостей. На кадрах Камалія зазнімкувала щастя дітей і як вони першими куштували у присутності гостей яскравий десерт. А після цього сімейство наробило спільних фото на згадку.
"Арабелла й Мірабелла смакують свої святкові тортики. Стільки радості, сміху й солодкого щастя. Мої принцески сяють від любові та щирих емоцій", — замилувала артистка.
Нагадаємо, Арабелла й Мірабелла відсвяткували день народження 6 вересня. У день 12-річчя дівчат Камалія привітала їх спільним фото у колоритних образах і розчулила особливим зверненням до них.