Гламур

Гламур
1115
Камалія з ексчоловіком здивувала доньок оригінальним сюрпризом: як вони відсвяткували 12-річчя

Іменинниці зібрали на святі батьків, бабусю з дідусем і близьких родичів.

Віра Хмельницька
Камалія з родиною

Камалія з родиною / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія показала святкування 12-річчя її доньок.

У своєму фотоблогу артистка поділилася, що день народження Арабелли та Мірабелли минуло у їхньому великому будинку за Києвом. Так, привітати іменинниць, крім мами та батька, мільйонера Мохаммада Захура, прийшли бабуся з дідусем і друзі та близькі родини.

Авжеж не обійшлося без сюрпризів для дівчат. Зокрема, їхня зіркова родина привітала їх двома великими тортами, які були оздоблені солодкими фігурками їхніх улюблених персонажів і знаменитостей. На кадрах Камалія зазнімкувала щастя дітей і як вони першими куштували у присутності гостей яскравий десерт. А після цього сімейство наробило спільних фото на згадку.

Доньки Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Доньки Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Доньки Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Доньки Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / © instagram.com/kamaliyaofficial

"Арабелла й Мірабелла смакують свої святкові тортики. Стільки радості, сміху й солодкого щастя. Мої принцески сяють від любові та щирих емоцій", — замилувала артистка.

Нагадаємо, Арабелла й Мірабелла відсвяткували день народження 6 вересня. У день 12-річчя дівчат Камалія привітала їх спільним фото у колоритних образах і розчулила особливим зверненням до них.

1115
