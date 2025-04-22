Камалія з мамою показалася без краплі макіяжу та як вона розкішно Великдень відсвяткувала

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія похизувалася святкуванням Великодня.

У своєму фотоблогу зірка опублікувала серію фото та показала затишний сімейний сніданок. Так, Камалія у Великдень зібрала родичів за одним столом і засвітила свій розкішний просторий будинок. Так, у світлий день поруч з виконавицею була і її мама. Крім того, співачка без краплі макіяжу показала свої святкові страви на столі та паски.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з родиною / © instagram.com/kamaliyaofficial

Водночас артистка звернулася до своїх шанувальників з вітаннями. Камалія побажала всім єднатися та бути поруч з тими, кого любиш, під мирним небом.

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"У найсвітліше свято Великдень серце співає лише про одне: бути поруч із тими, кого любиш. Дім наповнений сміхом, ароматом пасок і безмежною вдячністю за життя, за родину, за кожен ранок під мирним небом. Христос Воскрес! Нехай любов і тепло живуть у кожному домі, як у нашому!" — привітала зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала, як провела свій Великдень з двома донечками. Зірка похизувалася, як вони задекорували заміський маєток, в якому живуть.