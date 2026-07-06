Камалія забила на сполох через брата з інвалідністю після затримання ТЦК й звернулася до Зеленського

Камалія

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Українська співачка Камалія емоційно висловилася про ситуацію, яка сталася з її двоюрідним братом Яном Підвесоцьким.

У своєму Instagram артистка записала відеозвернення та заявила, що її родича нібито вдруге затримали представники ТЦК. За словами співачки, Ян є науковцем і викладачем, має інвалідність з дитинства через серйозні проблеми із зором, серцем і опорно-руховим апартом, а також є єдиним сином у 72-річної матері, яка теж має інвалідність.

Камалія стверджує, що бусифікація відбувається вже вдруге. Ба більше, після першого подібного випадку чоловік нібито тривалий час проходив лікування та психологічну реабілітацію. Нині ж, за словами артистки, він знову опинився в ТЦК.

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«Від початку повномасштабного вторгнення наша родина, як і мільйони українських сімей, пережила дуже багато болю, втрат і випробувань. Ми втратили бізнес, пережили прильоти по нашому бізнес-центру, поховали рідних, які загинули на фронті. Один мій брат віддав життя за Україну, іншого ми досі шукаємо, ще один зараз служить. Але те, що зараз відбувається на вулицях, не може залишати байдужим. Сьогодні я дізналася, що мого двоюрідного брата, Яна Володимировича Підвесоцького, людину з інвалідністю з дитинства, з серйозними проблемами зі здоров’ям, викладача та науковця, знову затримали представники ТЦК. За словами родини, з ним поводилися жорстоко, принижували, погрожували та змушували підписувати документи. Наша родина знову переживає страх, біль і безсилля», — заявила співачка.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія наголосила, що підтримує українських захисників, адже чимало її родичів нині служать у війську. Водночас вона закликала відповідальні органи, зокрема й президента, перевірити озвучені обставини й вжити відповідних заходів.

«Я звертаюся до Президента України, до відповідальних органів, до всіх, хто має владу і совість: будь ласка, зверніть увагу на ці випадки. Проведіть перевірку. Захистіть людей від свавілля. Україна бореться за свободу, гідність і життя — і ці цінності мають бути захищені не лише на фронті, а й усередині країни. Ми маємо залишатися людьми», — написала артистка.

Важливо, що на момент публікації офіційної реакції від ТЦК щодо заяв Камалії не було.

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Нагадаємо, нещодавно родина Камалії пережила п’яту атаку по сімейному бізнесу. Співачка показала наслідки «прильоту» і який вигляд мають офісні приміщення зараз.

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