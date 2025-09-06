ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
784
Час на прочитання
1 хв

Камалія зачарувала фото з підрослими 12-річними доньками й публічно звернулася до них

Виконавиця висловила гордість за дівчат з нагоди особливої дати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Камалія

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія повідомила про свято у родині.

Сьогодні, 6 вересня, доньки-близнючки артистки святкують 12-річчя. З нагоди їхнього дня народження Камалія оприлюднила спільне фото, де вони в обіймах позують у вишуканих вбраннях з національним колоритом. Неозброєним оком потім, як виросли та змінилися Арабелла та Мірабелла. Щаслива зіркова мама у дописі зізналася у безмежній любові до дівчат. Камалія написала, що її переповнює щастя та гордість від присутності іменинниць у її житті.

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

"З днем народження, мої найкоханіші принцеси Арабелла й Мірабелла! Мої дівчатка, ви — моє серце, моя гордість і найбільше щастя у житті. Кожен ваш сміх — це музика, кожен погляд — сонце, кожен день поруч із вами — справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності й дякую долі за те, що подарувала мені вас!" — чуттєво привітала зірка дітей.

Нагадаємо, нещодавно у родині шоумена Олександра Скічка також було свято. Його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева привітала коханого з річницею шлюбу й теж описала свої почуття.

Дата публікації
Кількість переглядів
784
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie