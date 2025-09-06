Камалія зачарувала фото з підрослими 12-річними доньками й публічно звернулася до них

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія повідомила про свято у родині.

Сьогодні, 6 вересня, доньки-близнючки артистки святкують 12-річчя. З нагоди їхнього дня народження Камалія оприлюднила спільне фото, де вони в обіймах позують у вишуканих вбраннях з національним колоритом. Неозброєним оком потім, як виросли та змінилися Арабелла та Мірабелла. Щаслива зіркова мама у дописі зізналася у безмежній любові до дівчат. Камалія написала, що її переповнює щастя та гордість від присутності іменинниць у її житті.

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

"З днем народження, мої найкоханіші принцеси Арабелла й Мірабелла! Мої дівчатка, ви — моє серце, моя гордість і найбільше щастя у житті. Кожен ваш сміх — це музика, кожен погляд — сонце, кожен день поруч із вами — справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності й дякую долі за те, що подарувала мені вас!" — чуттєво привітала зірка дітей.

