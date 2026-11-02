Камалія заявила про спробу отруєння та пограбування: кого зірка підозрює у причетності до інциденту

Камалія / © скриншот з відео

Реклама

Українська співачка Камалія розповіла про моторошний випадок, який, за її припущенням, стався під час благодійної поїздки до Трускавця.

Так, після одного з вечірніх чаювань артистці раптово стало зле, а згодом вона виявила пошкоджену скриньку, у якій збирали пожертви для українських військових. Тепер виконавиця припускає, що ці події можуть бути пов'язані з її минулим оточенням.

Реклама

Про пережите співачка розповіла в інтерв'ю Марічці Довбенко. За її словами, під час перебування у Трускавці вона мешкала в готельних апартаментах разом із мамою, народним артистом Віталієм Юхименком та чоловіком на ім'я Валентин, який долучився до команди як помічник і мав організовувати супровід артистки.

Реклама

Камалія / © скриншот з відео

Одного вечора після чаювання Валентин приніс Камалії окрему чашку напою. Невдовзі після того вона заснула, проте відпочинок виявився нетривалим. Приблизно за 40 хвилин співачка прокинулася через сильний озноб. Її стан стрімко погіршувався: паморочилося в голові, почалася нудота, а тіло не слухалося.

«Мене калатало. Мені було так погано, все паморочилося. У мене навіть не було сил когось покликати на допомогу. Потім мене почало нудити. Я не знаю, як я доповзла до ванної кімнати. Дві години обіймала унітаз», — пригадала Камалія.

Наступний день співачка провела на ногах, хоча, за її словами, почувалася виснаженою. Вона не відмовилася від запланованої програми: зустрілася з переселенцями, виступила перед дітьми в таборі та зіграла окремий сольний концерт.

Камалія / © скриншот з відео

Утім, найбільше запитань у артистки виникло вже після завершення поїздки. Повернувшись додому, вона помітила, що одну зі скриньок благодійного фонду пошкоджено: замок був зірваний, а зібраних грошей — немає. Саме тоді Камалія почала пов'язувати погане самопочуття в готелі з можливою спробою викрасти донати.

Реклама

«Не знаю, звідки взялися ті сили. Я ледь встала. Після повернення додому з'ясувалося, що одна зі скриньок з донатами відкрита», — розповіла артистка.

Співачка вважає, що до обох епізодів може бути причетний її тодішній помічник Валентин. Окрему увагу вона звернула на відеоповідомлення, яке чоловік надіслав їй у месенджері. На ньому він, за словами Камалії, демонстрував автомобіль, який нібито перепарковував, і представляв його як транспорт співака Геннадія Вітера.

Камалія / © скриншот з відео

Однак артистка заявила, що впізнала машину за номерними знаками: на її думку, вона належить колишньому бойфренду Михайлу Стефанішину. Камалія також стверджує, що тим авто користувалася її колишня подруга, бізнесвумен Світлана Голинська, з якою посварилася через зраду. Співачка пов'язує цих людей із помічником і вважає, що відео стало для неї приводом запідозрити ширше коло можливих учасників історії.

«Номери були Міші Стефанішина, а їздила Світлана Голинська. Він їй давав ту машину ніби службову. Тобто він (помічник — прим. ред.) повністю пов'язаний зі Світланою Голинською, Михайлом Стефанішиним і Геною Вітером», — заявила виконавиця.

Реклама

За словами Камалії, після запису інтерв'ю їй надійшло повідомлення, скриншот якого вона передала Довбенко. Співачка стверджує, що в листуванні Михайло Стефанішин нібито підтверджує її припущення щодо отруєння.

Скриншот листування Камалії / © скриншот з відео

Водночас наразі немає публічно представлених доказів, які б підтверджували версію артистки про навмисне отруєння чи причетність названих нею людей до зникнення коштів. Самі фігуранти історії публічно на ці звинувачення поки не відреагували.

Тим часом стало відомо, що колишнім бойфрендом Камалії був Михайло Стефанішин. Зірка шокувала, як її роман закінчився побоями й зрадами з подругою Голинською.

Новини партнерів

Новини партнерів