Камалія заявила про втрату колишнім Захуром статусу мільярдера й назвала причину: "Себе звинувачую"

Камалія, Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія зробила гучну заяву — її колишній чоловік, бізнесмен Мохаммад Захур, з яким зірка розлучилася через його доньку, втратив статус мільярдера.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" артистка повідомила, що нині її ексобранець віднедавна належить уже до мільйонерів. За словами Камалії, це сталося через війну в Україні та масштабні збитки у сфері нерухомості, а також частково — через рішення залишитися з нею в Україні.

"Ні, вже не мільярдер, а мільйонер. Тому що, звісно, війна завдала дуже багато шкоди бізнесу, тому так, ми дуже великі збитки понесли. У нас все закрилося — бізнес-центри не працювали й у нас в бізнес-центрах свого часу були… Не можу казати, що і хто, і як. Але ми навіть надавали благодійну допомогу, і вони не працювали. Тільки зараз повертаються орендодавці", — зазначила зірка.

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Камалія, Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Виконавиця відверто визнала, що частково звинувачує себе у великих фінансових втратах колишнього чоловіка. Річ у тому, що саме Камалія свого часу посприяла інвестиціям бізнесмена в Україну, адже хотіла разом з ним жити саме на Батьківщині. Проте співачка каже, що у турбулентні часи Захур постійно вагається, чи варто все ж продовжувати боротися за бізнес в Україні.

"Дуже багато бізнесу в Україні. Але він каже, що якщо буде продовжуватися корупція на державному рівні, то він буде розпродавати все й поїде з України. Звичайно, у нього є і за кордоном бізнеси, де він буде вкладатися. Він дуже багато вклав сюди, тому що я не хотіла їхати з України. І десь я себе звинувачую, напевно, що через мене він, звісно, втратив дуже багато. Тому що, якщо б він далі вкладався в Британії, в Арабських Еміратах, в інших країнах, то в нього б не трапилося цієї ситуації. Він мені жартома казав: "Якби не ти, я б не вкладався й не втратив би", — приголомшила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія шокувала, як росіяни пошкодили її спільне майно з колишнім чоловіком.