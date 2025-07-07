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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1063
Час на прочитання
1 хв

Камалія заінтригувала фото з загадковим чоловіком і заговорила про стосунки: "Гарячий погляд"

Зірка поділилася відвертими роздумами про свої почуття.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Камалія із загадковим чоловіком

Камалія із загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія натякнула на зміни в особистому житті.

У своєму фотоблогу зірка оприлюднила серію світлин, де позує у компанії харизматичного чоловіка, який дивиться на неї звабливим поглядом. Хто саме він — артистка не уточнила, однак залишила неоднозначний підпис, який змусив підписників будувати здогадки.

"Гарячий погляд… Коли чоловіки дивляться на тебе з таким палким поглядом, а ти не реагуєш — це означає, що твоє серце вже зайняте чи просто не хочеш жодних стосунків? Як у вас, дівчата?" — загадково запитала у підписниць Камалія.

Камалія із загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія із загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія із загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія із загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія із загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія із загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

У коментарях виконавиці відповіли та розділилися у думках. Одні підозрюють, що зірка просто фліртує, а інші ж вважають, що це лише частина публічної гри.

  • Камаліє, у вашого чоловіка найкращий погляд, він на вас дивиться з любов’ю, турботою, ніжністю, а цей тільки з пристрастю

  • Як він на неї дивиться, хоче з'їсти

  • Це просто актор і все це гра на публіку!

  • Дуже вам пасує цей красень. Гарна пара

Нагадаємо, нещодавно суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська заявила про нові стосунки й розкрила, хто її обранець.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1063
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