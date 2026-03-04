Камалія заінтригувала новими стосунками після розлучення і похизувалась розкішним сюрпризом від чоловіка

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Українська співачка Камалія після розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром заінтригувала новими стосунками.

Ще у День закоханих артистка хизувалась розкішним сюрпризом, який отримала. Камалії подарували чималий букет троянд у вигляді червоного серця на білому тлі. Тоді виконавиця не стала розкривати, хто ж потішив її таким презентом.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Проте Камалія все ж таки повернулась до цієї теми. Артистка зазначила, що чимало підписників цікавились, хто ж був ініціатором такого подарунку. Тож співачка опублікувала кадри, на яких помітно чоловіка, що стоїть на одному коліні та дарує виконавиці квіти. Артистка зазначила, що відповідь — саме на тих світлинах.

Реклама

Камалія з загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Що цікаво, ці кадри Камалія доповнила власною піснею "Танцюю", в якій йдеться про двох закоханих. Тож підписники артистки запідозрили, що вона закрутила новий роман. Виконавицю одразу ж почали вітати та бажати їй щастя.

Проте незрозуміло, чи дійсно Камалія перебуває зараз в стосунках. Артистка безпосередньо все не казала, а лише інтригувала фанів.

Нагадаємо, а от донька акторки Ольги Сумської дійсно більше не самотня. Нещодавно Ганна Борисюк розсекретила свої перші стосунки.