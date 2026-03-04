- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 682
- Час на прочитання
- 1 хв
Камалія заінтригувала новими стосунками після розлучення і похизувалась розкішним сюрпризом від чоловіка
Артистка спричинила шквал обговорень її особистого життя.
Українська співачка Камалія після розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром заінтригувала новими стосунками.
Ще у День закоханих артистка хизувалась розкішним сюрпризом, який отримала. Камалії подарували чималий букет троянд у вигляді червоного серця на білому тлі. Тоді виконавиця не стала розкривати, хто ж потішив її таким презентом.
Проте Камалія все ж таки повернулась до цієї теми. Артистка зазначила, що чимало підписників цікавились, хто ж був ініціатором такого подарунку. Тож співачка опублікувала кадри, на яких помітно чоловіка, що стоїть на одному коліні та дарує виконавиці квіти. Артистка зазначила, що відповідь — саме на тих світлинах.
Що цікаво, ці кадри Камалія доповнила власною піснею "Танцюю", в якій йдеться про двох закоханих. Тож підписники артистки запідозрили, що вона закрутила новий роман. Виконавицю одразу ж почали вітати та бажати їй щастя.
Проте незрозуміло, чи дійсно Камалія перебуває зараз в стосунках. Артистка безпосередньо все не казала, а лише інтригувала фанів.
