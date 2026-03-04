ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
682
Час на прочитання
1 хв

Камалія заінтригувала новими стосунками після розлучення і похизувалась розкішним сюрпризом від чоловіка

Артистка спричинила шквал обговорень її особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Камалія

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія після розлучення з бізнесменом Мохаммадом Захуром заінтригувала новими стосунками.

Ще у День закоханих артистка хизувалась розкішним сюрпризом, який отримала. Камалії подарували чималий букет троянд у вигляді червоного серця на білому тлі. Тоді виконавиця не стала розкривати, хто ж потішив її таким презентом.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Проте Камалія все ж таки повернулась до цієї теми. Артистка зазначила, що чимало підписників цікавились, хто ж був ініціатором такого подарунку. Тож співачка опублікувала кадри, на яких помітно чоловіка, що стоїть на одному коліні та дарує виконавиці квіти. Артистка зазначила, що відповідь — саме на тих світлинах.

Камалія з загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія з загадковим чоловіком / © instagram.com/kamaliyaofficial

Що цікаво, ці кадри Камалія доповнила власною піснею "Танцюю", в якій йдеться про двох закоханих. Тож підписники артистки запідозрили, що вона закрутила новий роман. Виконавицю одразу ж почали вітати та бажати їй щастя.

Проте незрозуміло, чи дійсно Камалія перебуває зараз в стосунках. Артистка безпосередньо все не казала, а лише інтригувала фанів.

Нагадаємо, а от донька акторки Ольги Сумської дійсно більше не самотня. Нещодавно Ганна Борисюк розсекретила свої перші стосунки.

 

Дата публікації
Кількість переглядів
682
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie