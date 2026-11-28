Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Співачка Камалія відповіла, чи можливе її возз’єднання з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром після розлучення та за яких умов вона могла б відновити їхні стосунки.

Про це артистка розповіла журналістці Анні Севастьяновій в інтерв’ю для проєкту «Наодинці з Гламуром». Під час розмови Камалію запитали, чи погодилася б вона повернутися до бізнесмена, якби він сам захотів відновити їхній шлюб. Співачка дала зрозуміти, що не все залежить від бажання колишнього чоловіка. Вона також не стала приховувати, що має власні претензії до нього. Водночас артистка не відкинула можливості такого сценарію остаточно.

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«Це якщо я його пробачу», — зауважила Камалія.

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Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

На уточнювальне запитання, чи готова вона пробачити Захура вже зараз, співачка відповіла доволі загадково.

«Подивимося. Не знаю», — сказала артистка.

Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

Своєю чергою, Мохаммад Захур також поспілкувався з Анною Севастьяновою та відповів на запитання про особисте життя після розлучення. Бізнесмен запевнив, що його серце нині вільне, а серед жінок, яких він любить, назвав доньок і Камалію — матір своїх дітей.

«Ні, моє серце вільне. Воно любить своїх дітей. І дуже любить. Я люблю і Камалію. Вона мати моїх дітей», — поділився Захур.

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Камалія Мохаммад Захур та їхні доньки / © instagram.com/kamaliyaofficial

На запитання про нові романтичні стосунки бізнесмен відповів із гумором, давши зрозуміти, що наразі не зацікавлений у них.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Камалії Мохаммад Захур втратив статус мільярдера й розкрив правду про свої статки.

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