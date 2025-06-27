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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
8287
Час на прочитання
2 хв

Камалія запідозрила Полякову у плагіаті образів і публічно звернулася до неї: "Хайпує на цьому"

Співачка переконана, що колега хайпувала свого часу на її імені.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Камалія, Оля Полякова

Камалія, Оля Полякова

Українська співачка Камалія чесно прокоментувала сценічні образи своєї колеги Олі Полякової й натякнула на плагіат з її боку.

Співачка в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" заявила, що ще до піку популярності Полякової вона з'являлася на публіці з короною, коли отримала титул "Місіс світу". Саме тоді, на її думку, Оля могла надихнутися цим елементом іміджу. Згодом, за словами Камалії, у сценічному стилі Полякової зʼявилися не лише схожі головні убори, але й костюми, які вона вважає дуже подібними до своїх ранніх образів у європейській програмі.

Виступ Камалії

Виступ Камалії

Виступ Олі Полякової

Виступ Олі Полякової

"Ми знайомі. Мені здається, що це в неї хайп такий. Давайте подумаємо, звідки у неї корона. Коли вона почала вести свій блог, я тоді стала "Місіс світу", приїхала в короні, і вона жартувала з мене, що типу я надягнула корону й оце все. Тоді ще Оля поялкова не була на піку. І після цього в неї в образах з'явилася корона, потім перейшло в кокошники… І багато костюмів у неї дзеркальні. Це все ще з розробок мого іміджу. Можемо порівняти мою європейську програму, які в мене були костюми, і зайти подивитися у Олі, коли в неї схожі з'явилися образи", — зізналася співачка.

Утім, попри свої підозри, Камалія запевняє, що не тримає зла на колегу, а навпаки вдячна їй за це: "Вона на цьому хайпує. Вона підтримує цей жар популярності в себе і в мене. Олю, дякую".

Нагадаємо, нещодавно Камалія розсекретила, хто став винним у її розлученні з колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром.

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