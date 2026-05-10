Камалія засвітила свою маму-блондинку та розчулила відвертим зізнанням
Співачка пригадала зворушливі моменти з дитинства.
Співачка Камалія вперше показала свою маму в Мережі та розчулила шанувальників щирим привітанням до Дня матері.
48-річна артистка опублікувала тепле сімейне фото, на якому позувала поруч із найріднішою людиною. Кадр одразу викликав хвилю обговорень у коментарях. Підписники звернули увагу, що жінки мають разючу схожість. Особливо шанувальники відзначили однакові риси обличчя та світле волосся. У дописі виконавиця не стримувала емоцій і поділилася особистими спогадами. Ба більше, зірка присвятила мамі дуже ніжні слова вдячності.
«Мамина любов — це те світло, яке веде нас усе життя. Це голос, який пам’ятає серце. Мамо, дякую тобі за ніжність, силу, віру, терпіння і за той безмежний океан любові, який неможливо виміряти словами», — написала Камалія.
Також артистка зізналася, що саме мама стала для неї першим джерелом натхнення та любові до музики. За словами співачки, у дитинстві вона часто засинала під мамині колискові, а нині виконує ці пісні вже на власних концертах. І щоразу подумки повертається до тих теплих моментів із дитинства.
У Мережі тим часом активно обговорюють зовнішність мами артистки. Користувачі пишуть, що Камалія успадкувала мамині риси та харизму, а дехто навіть назвав їх «мов дві сестри».
