Камалія засвітила свою маму-блондинку та розчулила відвертим зізнанням

Камалія

Співачка Камалія вперше показала свою маму в Мережі та розчулила шанувальників щирим привітанням до Дня матері.

48-річна артистка опублікувала тепле сімейне фото, на якому позувала поруч із найріднішою людиною. Кадр одразу викликав хвилю обговорень у коментарях. Підписники звернули увагу, що жінки мають разючу схожість. Особливо шанувальники відзначили однакові риси обличчя та світле волосся. У дописі виконавиця не стримувала емоцій і поділилася особистими спогадами. Ба більше, зірка присвятила мамі дуже ніжні слова вдячності.

«Мамина любов — це те світло, яке веде нас усе життя. Це голос, який пам’ятає серце. Мамо, дякую тобі за ніжність, силу, віру, терпіння і за той безмежний океан любові, який неможливо виміряти словами», — написала Камалія.

Камалія з мамою

Також артистка зізналася, що саме мама стала для неї першим джерелом натхнення та любові до музики. За словами співачки, у дитинстві вона часто засинала під мамині колискові, а нині виконує ці пісні вже на власних концертах. І щоразу подумки повертається до тих теплих моментів із дитинства.

У Мережі тим часом активно обговорюють зовнішність мами артистки. Користувачі пишуть, що Камалія успадкувала мамині риси та харизму, а дехто навіть назвав їх «мов дві сестри».

