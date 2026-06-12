Камалія згадала поїздки з президентом Кучмою та зізналася, як Захур повпливав на її дружнє оточення

Камалія

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Українська співачка Камалія відверто висловилася про ставлення колег до неї та пояснила, чому після заміжжя зі бізнесменом Мохаммадом Захуром зіткнулася з хвилею упередженості в шоу-бізнесі.

Артистка зізналася, що негативне ставлення до неї з’явилося не на початку кар’єри. За словами Камалії, раніше її сприймали як талановиту виконавицю, яка самостійно здобувала професійні нагороди та визнання. Ба більше, співачка пригадала особливий період, коли представляла Україну на міжнародних заходах. Тоді вона регулярно виступала на офіційних подіях за участі державного керівництва.

«Я ж із президентом Леонідом Кучмою їздила по всіх самітах. Одного разу Леонід Данилович вийшов на сцену вручати мені гран-прі на «Пісенному вернісажі», ну і після того мене включили до групи артистів, які їздять разом з першою особою по світу і співають на урядових самітах. Я дуже довго так їздила. І навіть це заздрості до мене в середовищі колег не викликало», — поділилася артистка в інтерв’ю BLIK.ua.

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Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Втім, ситуація кардинально змінилася після того, як у її житті з’явився майбутній чоловік. Камалія каже, що відтоді багато хто почав оцінювати її не через творчість, а через фінансові можливості родини. За словами співачки, вона зіткнулася з вимогами платити за виступи та просування пісень, однак подружжя принципово відмовлялося від таких схем.

«Як тільки в моєму житті з’явився Захур, все змінилося. З’явилася заздрість і скрізь мене почали сприймати як ходячий мішок із грошима. Якщо раніше мене звали на багато проєктів просто так, то потім почали вимагати гроші за право виступити, за ротацію на радіо. Чоловік сказав, що ніколи ні за що копійки нікому не дасть. Тому на мене почалися утиски: „не хочеш платити, тебе не буде“, — заявила виконавиця.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Попри це, артистка не зникла з публічного простору. Вона активно працювала із соцмережами, брала участь у різноманітних проєктах та залишалася впізнаваною для своєї аудиторії. Також Камалія згадала музичну премію YUNA, через яку, за її словами, зіпсувалися стосунки з частиною представників шоу-бізнесу.

Нагадаємо, нещодавно Камалія після відмови від госпіталізації вдруге опинилася в лікарні й показалася під крапельницями.

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