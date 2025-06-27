Камалія зі сльозами зізналася, чи намагалася врятувати шлюб і чому родина Захура була проти неї

Камалія з родиною / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія поділилася подробицями розлучення з мільйонером Мохаммадом Захуром.

За словами артистки, їхні стосунки стали напруженішими під час війни. Зокрема, як раніше ділилася Камалія, це сталося під час її еміграції з доньками до Лондона, де з ними під одним дахом жила донька Захура Тетяна від його попереднього шлюбу з росіянкою. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН ”Наодинці” співачка зазначила, що дівчина була відірвана від реальності й тим самим завдавала їй шкоди. Врешті, Камалія не витримала напруженості і давала раду стресу алкоголем.

“Так сталося, що я схопила ПТСР. Може, інша жінка проковтнула б це все, а у мене через війну було психологічне напруження. Мені було дуже важко поїхати, але я розуміла, що повинна через дітей. Я не спала ночами, постійно слухала новини. І коли в тебе немає зв'язку з твоїми родичами… І коли в тебе такий психологічний стан, ти не знаєш, що і як, і тут тебе аб'юзять з усіх боків… Коли там Таня каже, що “не всі росіяни погані”, то я зіткнулася з такою психологічною атакою, неприязню… А Захур мені каже: “Краще з тобою розлучуся, ніж її кину”. Це була остання крапля. Чесно зізнаюся, я тоді пішла до підвалу, взяла пляшку віскі і просто набухалася”, — зі сльозами заявила Камалія.

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Мохаммад Захур і Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Після цього пара не зверталася до психологів і не намагалася врятувати шлюб. Тим часом співачка припускає, що все це було справою рук його родини, яка з перших днів не сприймала її через страх поділу майна.

“Захуру я пропонувала піти до психолога, але він у все це не вірить. Мені здається, йому капали на вуха. Знаю, що вони не хотіли, щоб я народжувала, бо треба ділити майно. Вважаю, що все було через те”, — пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія розсекретила, чому її колишній втратив статус мільярдера та чому в цьому вона звинувачує себе.