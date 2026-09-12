Камалію після розриву з аб'юзером заскочили на відпочинку з молодшим на 12 років співаком

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реклама

Співачка Камалія після розлучення з Мохаммадом Захуром здійняла чергові чутки довкола особистого життя.

Так, артистку помітили на відпочинку в Іспанії з 37-річним Паоло Токовим — співаком українського походження, який зараз живе в Португалії. Артистів разом помітили під час відпочинку в Іспанії.

Реклама

На кадрі, який зробили журналісти видання «Фокус», помітно, що жінка, яка дуже схожа на Камалію, та Паоло проводять час разом — прогулюються узбережжям. За спостереженнями інсайдерів, парочка також разом і обідала. Водночас журналісти підмітили, що музиканти регулярно підтримують одне одного в соцмережах.

Реклама

Ба більше, Токовий називає Камалію «королевою» та публічно дякує їй за підтримку. Співачка ж неодноразово ділилася його творчістю під час своїх TikTok-ефірів. Також виконавець став на її захист під час одного з останніх її публічних конфліктів.

Камалія й Паоло Токовий / © Focus.ua

Ще більше уваги Паоло привернув своєю піснею One More Secret («Ще один секрет»), в якій одразу побачили ймовірний натяк на можливі таємні стосунки. Щоправда, варто зауважити, що артисти не підтверджували свій роман й ніяк не коментували своє дозвілля.

Водночас зараз Камалія активно допомагає Паоло з просуванням його нового треку й зізнається, що «сумує» за ним у сториз, коли він зізнається у схожих почуттях і публічно грайливо пропонує їй «змінити локацію». Тож, ймовірно, спільна відпустка вже у минулому, але з якою метою вона була — поки невідомо.

Сториз Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

Сториз Камалії / © instagram.com/kamaliyaofficial

До слова, після розлучення з мільйонером Мохаммадом Захуром Камалія розповідала, що мала ще один роман. За словами співачки, стосунки розвивалися стрімко — чоловік навіть освідчився їй. Проте згодом артистка скасувала заручини через його патологічні ревнощі та власницьку поведінку.

Реклама

Камалія стверджувала, що обранець ревнував її навіть до дітей і Захура та хотів, аби вона постійно перебувала поруч із ним. Тож заручини довелося зірвати й тепер вона холостячка. Тим часом редакція сайту ТСН.ua нещодавно розповідала все про особисте життя Камалії.

Новини партнерів

Новини партнерів