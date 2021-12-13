Камалія без макіяжу показала, як готувала з двійнятами котлети

Камалія без макіяжу показала, як готувала з двійнятами котлети

Дівчаток вчила смажити котлети мама артистки.

Українська співачка Камалія вирушила в гості до своєї мами – Інни Петрівни.

Компанію зірці склали її доньки: Арабелла та Мірабелла. Втім, подорож до бабусі для двійняток виявилась не лише приємною та радісною, а й корисною. Бабуся навчила 8-річних дівчаток смажити котлетки.

Доньки Камалії вчаться смажити котлети / instagram.com/kamaliyaofficial

Про це розповіла у своєму Instagram Камалія. Вона опублікувала відео, на якому без жодної краплі декоративної косметики та в домашньому халаті показала процес приготування страви.

Камалія без макіяжу / instagram.com/kamaliyaofficial

"Майстер-клас від бабусі для онучок з приготування найсмачніших котлет", - поділилась зірка.

До слова, на відео Інна Петрівна була зображена в захисній масці. Як розповіла мама Камалії, вона трішки захворіла. В неї двосторонній бронхіт.

Мама Камалії / instagram.com/kamaliyaofficial

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