Камалія чесно відповіла, чи можливе її возз'єднання з колишнім Захуром і хто її зараз забезпечує

Українська співачка Камалія висловилася про розлучення з колишнім чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром.

Виконавиця поділилася, чи бачить у майбутньому себе поруч з мільярдером знову у шлюбі. Камалія в інтерв'ю "Люкс ФМ" дала неоднозначну відповідь, переклавши відповідальність на долю. Тим не менш, зірка не приховує, що зараз Захур продовжує закривати її фінансові потреби, попри розлучення. Камалія, своєю чергою, додаткових джерел доходу, крім роялті, соцмереж і виступів, не має.

"Життя не без сюрпризів, всіляке буває. Поки що точно ні. Але все на ньому (фінансові витрати – прим. ред.). У нас не було розділу майна. Будинок на Захура, але я дивлюся за ним. Туди приїжджають діти та Захур. Коли вони за кордоном, то там мешкають", - розповіла знаменитість.

Камалія з ексчоловіком і доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також цікаво на розлучення подружжя відреагувала мама Камалії. За словами співачки, рідна людина досі не вірить цій новині:

"Мама досі не хоче в це вірити та сприймати. Вона каже: "У мене один зять. Він є і буде", - сміючись, сказала виконавиця.

Камалія з мамою

Нагадаємо, нещодавно Камалія поділилася відвертим зізнанням, чому зараз у неї не виходить побудувати нові стосунки.

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