Камалія довела до сліз новим кліпом, у якому показала своїх коней, яких розстріляли окупанти

Українська співачка Камалія випустила нову проникливу композицію "Кулями" і емоційний кліп до неї.

Камалія представила нову українськомовну ліричну пісню "Кулями", записану з українським репером Paul Hank, та емоційний кліп до неї.

Це вже третя музична робота виконавиця з альбому "Сильна, як ніколи". Режисером відео виступила Олена Вінярнська.

У кліпі "ожили" всі страшні спогади Камалії, , які вона пережила від початку війни. Зруйновані будинки, підірвані автівки, окуповані міста… Жах, страх та шалена пристрасть співачки — коні.

Як ми писали раніше, після того, як ЗСУ звільнили Бучу, зірка дізналася, що рашисти розстріляли її коней і замінували стайню. Так, Камалія втратила свого улюбленця Тоті-Сеньйора, який вважався надією кінного спорту України, адже був сином легендарного нідерландського рекордсмена Тотілоса.

"Пісню "Кулями" для мене написали чернігівські автори, які особисто пережили всі жахіття російської агресії. Коли її співаю, ледве стримую сльози! Вірю, що Україна переможе, дякую ЗСУ за наші звільнені міста! Дякую, що життя продовжується!" – прокоментувала прем'єру співачка.

Своєю чергою, фани Камалії зізналися, що її нова робота не залишила їх байдужими: "Від перших слів пісні я вже не плакала, а ридала! Господи, які сильні слова сповнені магією України, Боже бережи нас", "Дуже сильна пісня, сльози на очах", "Яка пісня душевна, хочеться плакати".

Читайте також: