Камалія і Мохаммад Захур розлучаються: історія кохання пари довжиною у 20 років

Українська співачка Камалія шокувала прихильників новиною, що розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

Пара прожила разом 20 років, а в шлюбі у них народилися доньки-двійнята – Арабелла та Мірабелла.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як зароджувалося кохання Камалії та Мохаммада Захура.

Історія знайомства та несподіване весілля

Українська виконавиця познайомилася з пакистанським мільярдером 2003 року на зустрічі бізнесменів у ресторані, куди Камалію запросив приятель. Українка одразу сподобалася Мохаммаду Захуру. Мільярдера підкорив спів артистки, а також її зовнішність. У ресторані чоловік записав собі номер телефону Камалії, після чого не вагаючись запросив на перше побачення.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: Світське життя

Під час їхньої зустрічі Мохаммад Захур був серйозно налаштований. Він зізнався Камалії у коханні та запропонував жити разом.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Хоч виконавицю і насторожувала та навіть лякала така рішучість чоловіка, та вона дала йому шанс. А от про весілля артистка навіть і не думала. Однак Мохаммад Захур обманом видав Камалію за себе заміж.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Чоловік привіз кохану до себе на Батьківщину нібито на весілля знайомого. Мохаммад Захур запропонував одягнути Камалії червоне сарі. Коли вони приїхали нібито на весілля друга, артистка опинилася на власному. Пару почали обсипати квітами, а мільярдер освідчився співачці, на що вона відповіла "так".

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Для Камалії це став перший шлюб, а от для Мохаммада Захура – другий. Він перебував у стосунках з росіянкою, і у них є двоє спільних дітей – Арман і Тетяна.

Казкове подружнє життя

Після весілля з мільярдером у Камалії почалося життя, як у казці. Чоловік тішив дружину коштовними подарунками – прикрасами та вбранням. Він робив коханій оригінальні сюрпризи, возив відпочивати до різних країн, зокрема вони літали на особистому літаку бізнесмена.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Також Мохаммад Захур спонсорував співочу кар'єру зірки та влаштовував концерти.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Тим часом у вересні 2013 року пара стала батьками двійнят. Камалія народила двох доньок - Арабеллу та Мірабеллу.

Камалія з ексчоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Несподіване розлучення та ймовірна причина

Подружнє життя пари здавалося ідеальним. Однак Камалія приголомшила новиною, що після 20 років шлюбу розлучається з чоловіком. Артистка у своєму дописі, де ділилася сумною звісткою, зазначила, що вони понад рік працювали над стосунками, утім дійшли висновку, що краще їм бути окремо одне від одного.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Причини розлучення виконавиця не називала, але цілком можливо, що чорна кицька між парою пробігла через доньку Мохаммада Захура від попереднього шлюбу. Камалія розповідала, що у неї з Тетяною виникали сварки на тлі війни в Україні. Зокрема, дівчині було образливо чути, коли співачка могла негативно висловитися про росіян. Врешті-решт Камалія зібрала речі та переїхала з Лондона, де вони з родиною жили у домі Тетяни, до України.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Утім, найбільше співачку засмутило те, що її чоловік став на бік доньки. Як розповідала Камалія, на цьому тлі у неї з Мохаммадом Захуром виник серйозний конфлікт, якого за 20 років подружнього життя між ними ще не було.

Камалія з ексчоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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