Камалія, Комаров та Павлік: українські зіркові подружжя із великою різницею у віці

Відомі пари доводять, що вік для кохання – не перешкода.

Кажуть, коханню кожен вік підвладний.

Цей вислів також доводять на власному прикладі відомі українські пари, попри велику різницю у віці, створили міцну сім'ю. Редакція ТСН.ua пропонує пригадати 5 пар українського шоубізу, які не переймаються через вік та поринули у кохання з головою.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова – 28 років

instagram.com/repyahovakate

У травні 2020 року тоді ще 54-річний народний артист України одружився зі своєю концертною директоркою Катериною Реп'яховою, яка молодша на 28 років. Цю історію можна було б навіть екранізувати, адже від дитинства Катя була фанаткою зірки, ходила на його концерти та навіть зробила спільне фото з кумиром, коли ще була маленькою.

instagram.com/repyahovakate

Доленосне знайомство зі співаком відбулося у готелі у Миколаєві, де артист та його фанатка зупинилися після концерту. Номери майбутнього подружжя опинилися поряд.

instagram.com/repyahovakate

У грудні 2019-го Павлік освідчився молодій коханій, а у травні 2020 року закохані розписалися. Пара часто жартує про свою різницю у віці. Оскільки, Павлік навіть старший за свою тещу.

instagram.com/repyahovakate

15 червня цього року у пари народився син Михайло.

instagram.com/repyahovakate

Камалія і Мохаммад Захур – 22 роки

instagram.com/kamaliyaofficial

Популярна українська співачка Камалія молодша від коханого, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура на 22 роки. Зіркове подружжя познайомилося 18 років тому на одній із закритих вечірок. За тиждень вони почали жити разом, а 2003 року одружилися.

instagram.com/kamaliyaofficial

Зараз подружжя виховує 7-річних двійнят – Арабеллу та Мірабеллу.

instagram.com/kamaliyaofficial

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко – 15 років

Світське життя

Подружжя телеведучих Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко мають різницю у віці у 15 років. Вперше Дмитро побачив Олександру 2016 року на конкурсі "Міс Україна", де дівчина брала участь, а ведучий був суддею. Однак їхні стосунки почалися пізніше, коли Комаров запросив Кучеренко до себе в офіс. Там вони провели чотири години за цікавою бесідою. Тоді між ними промайнула іскра.

instagram.com/aakucherenko

Під час участі у "Танцях з зірками" Олександра та Дмитро вже були парою, але ретельно це приховували. До весілля закохані зустрічалися два роки, але не жили разом. З'їхалися вони лише після реєстрації стосунків у червні 2019 року у Єрусалимі. Закохані багато подорожують та насолоджуються одне одним.

instagram.com/komarovmir

instagram.com/aakucherenko

Оля Полякова та Вадим – 15 років

instagram.com/polyakovamusic

Кохання співачки Олі Полякової та бізнесмена Вадима зародилося 2003 року. Тоді 19-річна артистка виступала на кораблі, на дні народження майбутнього чоловіка. Вадим, який був одружений, одразу закохався. Невдовзі чоловік розлучився з першою дружиною, і вже 2004 року пішов під вінець з Олею. Різниця у віці у 15 років не стала перешкодою для міцного шлюбу. Оля розповідала, що разом їм дуже весело.

instagram.com/polyakovamusic

Пара виховує двох доньок – 16-річну Марію та 9-річну Алісу.

instagram.com/polyakovamusic

Юлія Думанська і Григорій Козловський – 20 років

instagram.com/julia_dumanska

2018 року співачка Юлія Думанська, якій на той момент було 27 років, вийшла заміж за львівського бізнесмена Григорія Козловського. Чоловік старший за свою обраницю на 20 років.

За місяць артистка оголосила про вагітність. Красуня подарувала підприємцю четверту дитину – доньку Діану, яка стала для артистки первістком. У травні минулого року у пари народився син, якого назвали Яремою.

instagram.com/julia_dumanska

instagram.com/julia_dumanska

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото зірок за 40, які мають розкішний вигляд у бікіні. Українські та голлівудські зірки на власному прикладі доводять, що вік - не перешкода красі.

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