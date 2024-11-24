Камалія на милому відео показала, як у Лондоні проводить вечір з ексчоловіком та доньками

Українська співачка Камалія показала, як минає її вечір у компанії колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, та доньок.

Зокрема, вони наразі всі разом перебувають за кордоном, а саме у Лондоні. Сімейство намагається насолодитися компанією одне одного та весело проводити час. Цього разу вони зіграли в настільну гру "Монополія".

Камалія ділиться, що звичайний вечір перетворився на справжнє економічне змагання. Особливий азарт до гри прокинувся в 11-річних Арабелли та Мірабелли. Як говорить співачка, батько може пишатися доньками, адже в них проявилися його підприємницькі гени.

Камалія показала, як за кордоном проводить час із колишнім чоловіком та доньками

"Баталії в "Монополії"! Хто б міг подумати, що звичайний вечір гри перетвориться на справжнє економічне змагання? Захур будує заводи та фабрики, а Арабелла та Мірабелла скуповують всі вулиці та залізниці! Здається, наші принцеси вже готові стати наступними магнатами! Захур каже, що це гени, а я думаю, що мені варто підтягнути свої навички бізнес-леді", - ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія показувала, як з доньками прикрасила будинок у Лондоні до новорічних свят. Також артистка розповідала, де вони планують зустріти Різдво та Новий рік.

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