Камалія налякала фанів невдалим макіяжем у новому кліпі: "Чи то Боря Апрєль, чи то Повалій"

На сторінці у Instagram Камалія запостила уривок з кліпу на нову українськомовну композицію "Війна" і зазначила, що невдовзі відбудеться прем'єра.

У відео співачка постане в двох вишитих сукнях- жовтій та білосніжній, там будуть присутні кадри Києва, Батьківщини-матері, українських ланів та самих українців.

Однак, найбільше увагу шанувальників Камалії привернув її макіяж. Він має настільки неприродній вигляд, що артистку було важко впізнати. Як зізналися фани, вони спочатку подумали, що на відео "Боря Апрєль або Повалій":

Пісня гарна, а макіяж просто жах

Все класно. Але, я думала, то Повалій воскресла

Ось дивлюсь та не розумію, – чи то Боря Апрєль, чи то Повалій! А це Камалія. Звільніть свого візажиста, це жесть!

Щось візажист перестарався

Своєю чергою, Камалія, побачивши величезну кількість відгуків про її незвичний макіяж, вирішила відповісти фанам та заспокоїти їх. За словами виконавиці, таким її мейк-ап замислювався спеціально: "Любі мої, не хвилюйтеся ви так за мій макіяж, так було задумано! Може, хтось здогадається, що ми цим хотіли сказати?" – написала Камалія. Втім, у фанів поки жодних варіантів нема.

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