Камалія натякнула на примирення з чоловіком і показалася з ним на Великдень

Українська співачка Камалія інтригує прихильників, що насправді відбувається в її особистому житті.

Як відомо, днями артистка оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу. Та після цього виконавиця не припинила ділитися спільним контентом з екскоханим.

Ба більше, Захур підтримує співачку та ходить на заходи, де вона виступає. А сьогодні, у свято Великодня Камалія у соцмережах розмістила світлину з чоловіком та доньками на тлі святкового столу:

Камалія з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Світло завжди перемагає темряву! Правда завжди перемагає брехню! Христос воскрес! Воістину воскрес!" - підписала фото з Захуром виконавиця.

Шанувальники Камалії зробили висновок, що після сварки подружжю все ж вдалося порозумітися: "Камаліє, чи можна вважати, що ви з Захуром помирилися?", "я так тішуся за вас! Найкраща пара шоубізнесу", "Чудова родина, бережіть одне одного!" – пишуть юзери у коментарях.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Втім, сама Камалія поки ані підтверджує, ані спростовує ці догадки.

Нагадаємо, три дні тому Камалія приголомшила новиною, що після 20 років шлюбу розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Причину розриву артистка не назвала, але до цього розповіла про перший за 20 років конфлікт з чоловіком. Камалія та Мохаммад Захур посварилися через доньку бізнесмена від першого шлюбу з росіянкою. Камалія активно сварила росіян, це зачепило доньку Захура. У конфлікті він став на бік доньки.

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