Камалія неочікувано показалася з колишнім Мохаммадом Захуром і зізналась, як проводить із ним час

Артистка разом з екскоханим та доньками поїхала до Португалії.
Українська співачка Камалія неочікувано показалася в компанії колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.
У своєму Instagram артистка поділилася, що вони вирушили до Португалії. Разом із колишнім подружжям також перебували їхні спільні доньки – 10-річні Арабелла та Мірабелла. До слова, співачка та бізнесмен після розлучення залишилися в чудових стосунках та проводять час разом заради двійнят.
Камалія розсекретила, що в Португалії вони прогулялися на конях вздовж Атлантичного узбережжя. Після приємної активності сімейство вирушило до ресторану, де відпочило, насолоджувалося смачним обідом та розмовами.
"Після довгої та приємної прогулянки на конях уздовж Атлантичного узбережжя Португалії, немає нічого кращого, ніж відпочити з дітьми у затишному ресторані. Такі моменти наповнюють серце теплом та радістю", - поділилася артистка.
Нагадаємо, нещодавно Камалія похизувалася досягненням доньок в одній із шкіл Великої Британії. Артистка розсекретила, що вони захопилися творчістю та зайнялися створенням короткометражного фільму.
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