Камалія неочікувано показалася з колишнім Мохаммадом Захуром і зізналась, як проводить із ним час

Артистка разом з екскоханим та доньками поїхала до Португалії.

Українська співачка Камалія неочікувано показалася в компанії колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

У своєму Instagram артистка поділилася, що вони вирушили до Португалії. Разом із колишнім подружжям також перебували їхні спільні доньки – 10-річні Арабелла та Мірабелла. До слова, співачка та бізнесмен після розлучення залишилися в чудових стосунках та проводять час разом заради двійнят.

Камалія розсекретила, що в Португалії вони прогулялися на конях вздовж Атлантичного узбережжя. Після приємної активності сімейство вирушило до ресторану, де відпочило, насолоджувалося смачним обідом та розмовами.

Камалія зустрілася з ексчоловіком у Португалії і розсекретила, як вони разом проводять час

"Після довгої та приємної прогулянки на конях уздовж Атлантичного узбережжя Португалії, немає нічого кращого, ніж відпочити з дітьми у затишному ресторані. Такі моменти наповнюють серце теплом та радістю", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія похизувалася досягненням доньок в одній із шкіл Великої Британії. Артистка розсекретила, що вони захопилися творчістю та зайнялися створенням короткометражного фільму.

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