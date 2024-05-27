Камалія неочікувано з ексчоловіком Мохаммадом Захуром вирушила в подорож і розсекретила куди

Артистка розсекретила, як вони планують разом проводити час.

Українська співачка Камалія неочікувано вирушила в подорож з колишнім чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

Зокрема, вони показалися в Києві на залізничному вокзалі. Як поділилася артистка, вона із ексчоловіком вирушає до Іспанії, аби провести час із доньками. Річ у тім, що в Мірабелли та Арабелли нині канікули. Дівчатка поїхали до Пальма-де-Майорки.

"У моїх донечок, Мірабелли та Арабелли, почалися міжсеместрові другі весняні тижневі канікули! Як відомо, наші дівчатка навчаються в Лондоні, де система освіти відрізняється від української. Тож у них зараз невеликі канікули, і вони поїхали до Іспанії, до чудового міста Пальма-де-Майорка", - поділилася артистка.

Камалія показалася з колишнім чоловіком на вокзалі і розсекретила, куди вони разом вирушили

Камалія перебувала з колишнім чоловіком в Києві, де експодружжя займалося організацією музичної премії YUNA. Тож, після проведення заходу вони потягом вирушили за кордон, аби нарешті зустрітися з доньками та провести з ними час.

"Після виснажливої організації і проведення Національної музичної премії YUNA-2024, попри втому, ми одразу вирушили до наших дітей, щоб разом з ними провести час і подарувати незабутні враження", - розповіла виконавиця.

Нагадаємо, раніше Камалія відверто зізналась, що відвідує психолога. Артистка розповіла, яка саме проблеми її непокоїть.

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