Камалія неочікувано засвітилася в компанії ексчоловіка і пояснила, що вони робили разом

Українська співачка Камалія неочікувано засвітилася в компанії свого колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Виконавиця у своєму Instagram опублікувала ролик, де на деяких кадрах був зображений її ексчоловік. Виявилося, що колишнє подружжя разом відвідало спільний захід.

Камалія з колишнім чоловіком відвідала важливий захід / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Як пояснила Камалія, вони відвідали Almarah Foundation та поспілкувалися з керівниками організації, яка опікується сиротами Пакистану.

Камалія з колишнім чоловіком відвідала важливий захід / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Сердечно дякуємо Almarah Foundation за гостинний та дуже теплий прийом!" – підписала кадри виконавиця.

Камалія з колишнім чоловіком відвідала важливий захід / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ймовірно, для Камалії та Мохаммада Захура це був партнерський захід.

Камалія з колишнім чоловіком відвідала важливий захід / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Зазначимо, співачка оголосила про розлучення у квітні минулого року. Виконавиця не стала називати причин розриву, а лише зазначила, що відтепер між ними лише партнерські та батьківські стосунки.

Нагадаємо, навесні минулого року лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин теж оголосив про розлучення з дружиною. Нещодавно артист натякнув, що стало причиною розриву.

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