Камалія ніжно привітала ексчоловіка Мохаммада Захура з 68-річчям та показала щасливе фото разом

Українська співачка Камалія ніжно привітала колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, з днем народження.

Артистка присвятила ексобранцю, якому 1 серпня виповнюється 68 років, ніжний допис в Instagram. Камалія поділилася, що за час подружнього життя зрозуміла, що Мохаммад Захур – чудовий приятель, чоловік і батько. Виконавиця вдячна колишньому обранцю за час, який вони провели разом.

"Сьогодні святкує свій 68-й день народження неймовірний Захур — людина, яку я цінувала найбільше за останні два десятиліття. Він люблячий чоловік, вірний друг, блискучий учитель, покровитель, наставник, інвестор, радник — список можна продовжувати та продовжувати. А коли народилися наші принцеси, я зрозуміла, він - найкращий батько у світі", - зазначила Камалія.

Камалія, Мохаммад Захур та їхні доньки / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також артистка розповіла, що колишній чоловік від початку війни показав себе справжнім патріотом України. Мохаммад Захур від 24 лютого 2022 року чимало чого зробив, аби країна скоріше перемогла у війні з Росією.

"Від того часу, як у лютому 2022 року почалася війна, Захур зарекомендував себе, як непохитний прихильник України, використовуючи свою велику мережу контактів по всьому світу, особливо в Пакистані, щоб допомагати Україні та її народу через наші благодійні організації, як усередині країни, так і за її межами", - зазначила Камалія.

Мохаммад Захур та Валерій Залужний / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Тож у день народження артистка побажала Мохаммаду Захуру міцного здоров'я, кохання та успіхів у всіх подальших діях.

"У цей особливий день я щиро бажаю Захуру міцного здоров'я, любові, подальших успіхів та юнацького духу, який він зберіг у своєму прекрасному віці. Наша любов до тебе, Захур, не знає меж", - звернулася до колишнього чоловіка співачка.

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Читайте також: