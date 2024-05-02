Камалія після чуток про її побиття і фото зі скривавленим обличчям поїхала з України

Українська співачка Камалія після чуток про її побиття поділилася, що поїхала з України.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram. Щоправда, незабаром Камалія повернеться до Києва. Виконавиця вирушила за кордон, аби провести час зі своїми 10-річними доньками – Арабеллою та Мірабеллою. Тож, після сімейної зустрічі виконавиця знову приїде додому.

"Я рада оголосити, що нарешті вирушаю до своїх улюблених доньок - Мірабелли та Арабелли. Я так сумувала за їхніми усмішками, обіймами та веселими історіями!" – поділилася артистка.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія зізналась, проведе разом із доньками декілька днів. Співачка вже в очікуванні незабутньої зустрічі та чудово проведеного часу разом.

"Ми збираємося провести разом кілька незабутніх днів, наповнених сміхом, іграми та, звичайно, музикою. Це час лише для нас, і я щаслива мати можливість заряджатися їхньою нескінченною енергією та любов'ю", - поділилася артистка.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, у квітні в Мережі з'явилися шокувальні фото, на яких Камалія зображена зі скривавленим обличчям. Одразу ж з'явилися чутки, що співачка потерпає від насилля з боку якогось чоловіка. Співачка не коментувала скандальні фото лише попросила не втягувати в цю історію її колишнього Мохаммада Захура, заявивши, що він до цього не має жодного стосунку.

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