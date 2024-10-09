Камалія після розлучення з чоловіком-мільярдером закрутила новий роман і розповіла про коханого

Українська співачка Камалія відверто зізналась, що після розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром закрутила новий роман.

Про зміни в особистому житті знаменитість розповіла у програмі "ЖВЛ представляє". Артистка відверто зізнається, що наразі закохана. Співачка хоче проводити час із коханим, робити для нього приємні вчинки та бачитися з ним якомога частіше.

"Таке натхнення йде, і ти сяєш. Ти сяєш, хочеш постійно бачити цю людину, хочеш щось робити для неї, хочеш проводити час", - ділиться зірка.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Хоч розкривати особистість чоловіка співачка не квапиться, але чесно зізнається, що закохана. Щоправда, чи будуть це серйозні стосунки, які переростуть в кохання, Камалія поки що не знає. Артистка переконана, що почуття мають пройти перевірку часом.

"Спочатку всі закохуються. Кохання – воно пізнається лише після двох-трьох років стосунків", - говорить зірка.

Нагадаємо, протягом 20 років Камалія прожила в шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, від якого народила двох доньок – Арабеллу та Мірабеллу. Навесні 2023 року зірка приголомшила новиною, що вони розлучаються. Тривалий час співачка не називала причину такого рішення. Утім, нещодавно артистка зізналась, що пішла від чоловіка через образу на нього. Ба більше, на розлучення подружжя вплинула й донька бізнесмена від першої дружини-росіянки.

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