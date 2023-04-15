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Камалія після розлучення з Мохаммадом Захуром поділилася фото разом і розповіла про спільні плани

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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693
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Камалія після розлучення з Мохаммадом Захуром поділилася фото разом і розповіла про спільні плани

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Артистка візьме участь у цирковому шоу.

Співачка Камалія після приголомшливої новини про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром знову здивувала фанів.

У своєму Instagram виконавиця поділилася спільним фото з колишнім чоловіком та двома спільними доньками. Як виявилося, навіть після розриву у пари є спільні плани.

Камалія з Мохаммадом Захуром та доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія з Мохаммадом Захуром та доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Так, Мохаммад прийде підтримати свою ексдружину на цирковому шоу, яке днями пройде у Києві. Також на виступ співачки прийдуть її доньки, рідні та друзі.

"Побачимося сьогодні на 12-годинній виставі у Київському цирку, де я виступлю з фінальним номером з усіма артистами цирку. Мої принцеси, Захур, моя мама разом з іншими друзями підтримуватимуть мене з ложі директора цирку. Це нове шоу і я дивилася його під час репетиції, і це просто фантастика. Будь ласка, приходьте", - запросила фанів Камалія. 

Раніше співачка показала, як готується до шоу та поділилася кадрами з репетиції.

Нагадаємо, що 13 квітня Камалія шокувала новину про те, що розлучається з чоловіком після 20 років у шлюбі. Що саме стало причиною розриву подружжя, співачка розповідати не стала. Разом пара виховує двох доньок-двійнят - Мірабеллу та Арабеллу. 

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Дата публікації
Перегляди
693
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