Камалія після розлучення з Мохаммадом Захуром показала, чим займається

Українська співачка Камалія приголомшила шанувальників новиною про своє розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років подружнього життя.

І як би артистка не переживала зараз непростий період у житті, сидіти, склавши руки, вона не збирається. Так, після новини про розлучення з Захуром у сторіз своєї сторінки в Instagram Камалія показала, чим займається.

Виконавиця з головою поринула в роботу. Вже завтра, 15 квітня, у Всесвітній день цирку співачка виступить у київському цирку на прем'єрі "Циркового променаду". У фотоблогу Камалія показала, як відбуваються репетиції її номера. Співачка виконає танцювальний трек, а її перформанс супроводжуватиме балет.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, що у четвер 13 квітня Камалія шокувала повідомленням, що після 20 років подружнього життя розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Причину артистка називати не стала. Але раніше ділилася, що вперше за 20 років посварилася з чоловіком. Причиною конфлікту пари стала донька Захура від попереднього шлюбу з росіянкою. Співачка активно засуджувала росіян, натомість донька Захура на неї через це образилася. У цій сварці Захур став на бік доньки, що дуже зачепило Камалію.

Читайте також: