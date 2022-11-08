Камалія планує вступити до лав ЗСУ: реакція її чоловіка-мільярдера і мами

Співачка пригадала, як ще на початку повномасштабної війни хотіла вступити до лав тероборони.

Українська виконавиця Камалія розповіла про плани виступити до лав Збройних сил України.

Як зізналась артистка у програмі ЖВЛ, у її сім'ї багато військових, тож і вона відчуває, що має бути серед них. Тим більше зірка багато чого робить для України, але те ж саме Камалія може робити й у лавах ЗСУ.

"У мене дуже велике оточення військових. У моїй сім'ї дуже багато хто служить, і сестра в ЗСУ. Я донька військового. Я виросла, можна сказати, на полігоні. Як мені зараз кажуть військові, що те, що я роблю для України, тим би я й займалася в армії. Тільки офіційно вже при ЗСУ. Тому я зараз так думаю над цим питанням", - зізналась артистка.

Камалія / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Чоловік Камалії, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, не проти, аби його кохана служила в армії.

"В армії ж не тільки воюють на там передовій. Там же є тисяча інших посад. Армія - це не тільки гвинтівка, вперед і все. Тому, якщо десь в тилу допомогти армії - чому ні", - прокоментував чоловік зірки.

Камалія з чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

А от мама Камалії буде проти. Ще на початку повномасштабної війни артистка хотіла вступити до лав тероборони. Тоді мама зірки розкритикувала таке рішення, а доньки виконавиці вмовили її поїхати за кордон.

"Я ж хотіла піти в тероборону. Моя мама: "Ні, у тебе дівчата, в тебе діти, їм потрібна мама!". Малі теж мені закатали істерику: "Давай, переїжджай!". Я зірвалася і поїхала. Мама, я знаю, що не схвалить", - додала артистка.

Камалія зізналася, що хоче вступити до лав ЗСУ: як відреагував на це чоловік-мільйонер

Нагадаємо, тим часом двоюрідна сестра виконавиці служить в лавах ЗСУ. Рідну людину Камалії звуть Юлією і вона зв'язківиця.

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