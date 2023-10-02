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Камалія поділилася фото з доньками, які мешкають з батьком в іншій країні: "Важко в розлуці"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Камалія поділилася фото з доньками, які мешкають з батьком в іншій країні: "Важко в розлуці"

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка засумувала за дочками.

Співачка Камалія показала щасливу світлину зі своїми доньками-близнючками Арабеллою та Мірабеллою.

На фото, яким зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона позувала разом з дівчатами, сидячи на траві. Щасливий кадр нагадав виконавиці про час, який вони проводили разом з доньками.

У підписі до світлини Камалія зізналася, що дуже сумує за своїми доньками, адже зараз вони перебувають далеко від неї.

"Як же я сумую за моїми дівчатками! Як же важко в розлуці", - зізналася Камалія.

Камалія з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Як раніше розповідала співачка, Арабелла та Мірабелла зараз перебувають у Великій Британії разом із її колишнім чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Там дівчата навчаються в одній з престижних шкіл. За словами Камалії, вони пішли на такий крок через війну в Україні. Співачка сподівається, що коли в країні стане більш безпечно, то її доньки повернуться до навчання в Києві.

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Дата публікації
Перегляди
99
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