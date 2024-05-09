Камалія похизувалася незвичайним досягненням 10-річних доньок у школі у Великій Британії

Українська співачка Камалія похизувалася незвичайним досягненням своїх доньок у школі у Великій Британії.

Виявляється, 10-річні Арабелла та Мірабелла захоплюються творчістю. У школі дівчаткам дають можливість розвивати свою креативність. Зокрема, вони взяли участь у створенні короткометражного фільму. У своєму Instagram Камалія поділилася, що її двійнята знімали гумористичний проєкт про війну з бананами.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я в захваті! Мої доньки Мірабелла і Арабелла почали неймовірну пригоду. Вони беруть участь у проєкті "The Banana Uprising: Humanity Peels Away", де через кумедний інцидент з банановою шкіркою починається ціла війна з бананами! Це чудовий спосіб для дітей розкривати свою креативність. Під керівництвом досвідчених майстрів кіно Мірабелла та Арабелла навчаються створювати захопливі історії, розвиваючи свої таланти та впевненість", - зазначила артистка.

Співачка зізналась, що неабияк пишається досягненнями доньок. Також Камалії приємно, що Арабелла та Мірабелла захоплюються творчістю та намагаються розвиватися у цьому напрямку.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я пишаюся їхніми досягненнями і з нетерпінням чекаю, куди їх креативність заведе далі", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія поїхала з України та вирушила до Великої Британії, аби нарешті провести час із доньками. Раніше співачка показувала зворушливі кадри з їхньої зустрічі, коли вона приїхала забирати двійнят зі школи.

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