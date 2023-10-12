Камалія похизувалася незвичайним врожаєм зі свого саду: "Дуже корисно для серця"

Артистка зазначила, що цьогоріч осінь щедра на врожай.
Українська співачка Камалія похизувалася незвичайними ягодами, які вродили в її саду.
Виконавиця в Instagram опублікувала відео, де у джинсовому костюмі показала свій врожай. Зокрема, в артистки рясно вродили плоди глоду. Камалія наголосила, що ці ягоди неабияк корисні для здоров'я, а особливо для серця. Щоправда, співачка застерегла, що споживати їх треба у свіжому вигляді, інакше не буде користі.
"Яка щедра українська осінь! Це в мене глід! Росте в моєму саду. Він дуже корисний для серця, дуже смачний. Ось такі маленькі ягоди, дуже солодкі. Допомагає глід серцю, коли його їси у свіжому вигляді", - поділилася Камалія.
У коментарях прихильники підтвердили слова артистки. Фани Камалії зазначили, що глід дійсно смачний та корисний. Окрім того, користувачі написали чимало компліментів виконавиці щодо її зовнішнього вигляду.
- Так, глід смачний та корисний!
- Яка ж ви красуня!
- Ще глід заспокоює нерви!
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк похизувалася щедрим врожаєм. Щоправда, знаменитість показала батьківський город.
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