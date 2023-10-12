Камалія похизувалася незвичайним врожаєм зі свого саду: "Дуже корисно для серця"

Українська співачка Камалія похизувалася незвичайними ягодами, які вродили в її саду.

Виконавиця в Instagram опублікувала відео, де у джинсовому костюмі показала свій врожай. Зокрема, в артистки рясно вродили плоди глоду. Камалія наголосила, що ці ягоди неабияк корисні для здоров'я, а особливо для серця. Щоправда, співачка застерегла, що споживати їх треба у свіжому вигляді, інакше не буде користі.

"Яка щедра українська осінь! Це в мене глід! Росте в моєму саду. Він дуже корисний для серця, дуже смачний. Ось такі маленькі ягоди, дуже солодкі. Допомагає глід серцю, коли його їси у свіжому вигляді", - поділилася Камалія.

Співачка Камалія показала, що в її саду цьогоріч вродило

У коментарях прихильники підтвердили слова артистки. Фани Камалії зазначили, що глід дійсно смачний та корисний. Окрім того, користувачі написали чимало компліментів виконавиці щодо її зовнішнього вигляду.

Так, глід смачний та корисний!

Яка ж ви красуня!

Ще глід заспокоює нерви!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк похизувалася щедрим врожаєм. Щоправда, знаменитість показала батьківський город.

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