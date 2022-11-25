Камалія похизувалася почесною нагородою від Ради мистецтв Пакистану: "Я щаслива!"

Співачка Камалія з радістю розповіла шанувальникам про почесну нагороду, яку отримала від Ради мистецтв Пакистану.

Як розповіла артистка, влада країни вирішила нагородити її відзнакою за допомогу країні в скрутні часи.

"Я щаслива отримати найвищу культурну нагороду Пакистану від Ради мистецтв Пакистану за допомогу та меценатство! Сподіваюся, що Пакистан дуже скоро оговтається після страшної повені! Вдячна батьківщині мого чоловіка за допомогу моїй Україні", - написала Камалія в Instagram.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Днями українська співачка вирушила до Пакистану, аби провести декілька благодійних концертів та зібрати кошти для відновлення країни після серйозної повені. Нагадаємо, що чоловік співачки, мільярдер Мохаммад Захур, родом із Пакистану. Під час повномасштабної війни в Україні він активно допомагає нашій державі, саме тому Камалія таким чином вирішила віддячити батьківщині коханого.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Днями Камалія показала, як тікає від настирливих пакистанських фанатів після концерту в Карачі.

Читайте також: