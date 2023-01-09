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Камалія похизувалася різдвяним подарунком від Валерія Залужного

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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174
Час на прочитання
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Камалія похизувалася різдвяним подарунком від Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ привітав співачку та її чоловіка.

Українська співачка Камалія показала, який подарунок їм з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром зробив генерал Валерій Залужний.

До різдвяних свят виконавиця отримала від головнокомандувача ЗСУ особливий пам'ятний презент. Так, на своїй сторінці в Instagram Камалія показала обкладинку журналу TIME зі світлиною Залужного, на якій він залишив свій підпис. На постері Валерій Федорович не лише залишив автограф, а й написав "Дякую!".

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Найкращий подарунок нам з Захуром на Різдво! Дякуємо, пане головнокомандувачу", - написала співачка. 

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, днями легендарна українська співачка Ніна Матвієнко записала зізнання у любові до Валерія Залужного та отримала від нього зворушливу відповідь.

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Дата публікації
Перегляди
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