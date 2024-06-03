Камалія похизувалася, як в Іспанії розважається з 10-річними доньками

Українська співачка Камалія нині перебуває в Іспанії, де проводить час із 10-річними доньками.

Так, в Арабелли та Мірабелли нині невеличкі канікули в британській школі, тож артистка вирішила не гаяти ані дня та побути разом із дітьми. Вони вирушили до Пальма-де-Майорки, Іспанія.

Камалія час від часу ділиться кадрами з їхньої подорожі. Зокрема, сім'я обрала доволі активний відпочинок. Камалія та її доньки полюбляють їздити верхи на конях. Тож, в Іспанії не пропустили такої нагоди.

Співачка показувала, як разом із Арабеллою та Мірабеллою їздила верхи на конях вздовж узбережжя Середземного моря.

Камалія показала, як за кордоном проводить час із 10-річними доньками

"Чудово провели час з моїми доньками на неймовірній прогулянці верхи вздовж узбережжя Середземного моря! Три години незабутніх вражень та краси природи", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Камалія відсвяткувала день народження. Артистці виповнилося 47 років. Співачка вже розсекретила, який подарунок отримала від мами.

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