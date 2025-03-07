Камалія показала 11-річних доньок у кумедних костюмах і розповіла про незвичайне свято в їхній школі

Українська співачка Камалія показала 11-річних доньок-двійнят від колишнього чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

Виконавиця приїхала до Лондона, аби провести час із дітьми. Як поділилася артистка у своєму Instagram, у школі дітей було незвичайне свята. На честь Всесвітнього дня книги, який, щоправда, святкують 23 квітня, Арабелла та Мірабелла разом з іншими учнями взяли участь у незвичайному параді. Їм необхідно було продемонструвати чарівний світ книг, що оживає. Тож, доньки Камалії перевтілилися у звірят. Зокрема, вони одягнули кумедні кігурумі, а співачка їх сфотографувала та поділилася відповідними світлинами.

Донька Камалії / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Відвідала парад у школі, де вчаться мої донечки, Арабелла та Мірабелла. Парад на честь Всесвітнього дня книги, який підготували учні разом із вчителями, щоб показати нам, як оживає чарівний світ книг", - поділилася артистка.

Донька Камалії / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія розповіла про свій метод схуднення. Артистка ділилася, що її фігура змінилася на тлі стресу та проблем зі здоров'ям. Утім, наразі виконавиця серйозно взялася за свій зовнішній вигляд. Співачка зізналась, за допомогою якої дієти худне.

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