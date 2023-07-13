Камалія показала, чим 20 років тому підкорила пакистанського мільярдера Мохаммада Захура

Українська співачка Камалія продовжує ностальгувати за тими часами, як познайомилася зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

Як днями артистка розповіла, 11 липня вони з Захуром відсвяткували 20-річчя їхньої першої зустрічі. Тепер же виконавиця показала, чим саме вона тоді підкорила майбутнього чоловіка.

На сторінці в Instagram Камалія розмістила уривок з концерту, де у супроводі оркестру виконує українську народну пісню "Місяць на небі". Артистка зізналася, що почувши її спів, Захур був полонений нею:

"Саме з цієї пісні 20 років тому почалась наша гарна любовна історія з Захуром. Почувши цю пісню в той заповітний вечір, він ледь не зізнався в коханні! Я й досі пам'ятаю: це була п'ятниця, 11 липня, вечір, 21 година…" – розповіла Камалія.

Камалія пригадала, як закохала у себе Мохаммада Захура

Шанувальники, своєю чергою, наробили компліментів співу артистки та зізналися, що радіють, що вони з Захуром зуміли помиритися та зберегти шлюб.

Як відомо, у квітні 2023 року Камалія спантеличила заявою, що розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років подружнього життя. Перед цим артистка зізнавалася, що вперше в житті мала гучний конфлікт з коханим через його доньку від ексшлюбу з росіянкою.

Після цього Камалія жодних заяв про стосунки з Захуром не робила. Однак продовжує ділитися милими спільними фото та відео, а на дні народження артистки Захур назвав її коханою жінкою. Певно, парі все ж таки вдалося дійти компромісу і залишитися у шлюбі.

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