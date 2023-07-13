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Камалія показала, чим 20 років тому підкорила пакистанського мільярдера Мохаммада Захура

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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2179
Час на прочитання
2 хв
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Камалія показала, чим 20 років тому підкорила пакистанського мільярдера Мохаммада Захура

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: facebook.com/kamaliya.zahoor

Схоже, подружжя помирилося і передумало розлучатися.

Українська співачка Камалія продовжує ностальгувати за тими часами, як познайомилася зі своїм чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром.

Як днями артистка розповіла, 11 липня вони з Захуром відсвяткували 20-річчя їхньої першої зустрічі. Тепер же виконавиця показала, чим саме вона тоді підкорила майбутнього чоловіка.

На сторінці в Instagram Камалія розмістила уривок з концерту, де у супроводі оркестру виконує українську народну пісню "Місяць на небі". Артистка зізналася, що почувши її спів, Захур був полонений нею:

"Саме з цієї пісні 20 років тому почалась наша гарна любовна історія з Захуром. Почувши цю пісню в той заповітний вечір, він ледь не зізнався в коханні! Я й досі пам'ятаю: це була п'ятниця, 11 липня, вечір, 21 година…" – розповіла Камалія.

Камалія пригадала, як закохала у себе Мохаммада Захура

Камалія пригадала, як закохала у себе Мохаммада Захура

Шанувальники, своєю чергою, наробили компліментів співу артистки та зізналися, що радіють, що вони з Захуром зуміли помиритися та зберегти шлюб.

Як відомо, у квітні 2023 року Камалія спантеличила заявою, що розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років подружнього життя. Перед цим артистка зізнавалася, що вперше в житті мала гучний конфлікт з коханим через його доньку від ексшлюбу з росіянкою.

Після цього Камалія жодних заяв про стосунки з Захуром не робила. Однак продовжує ділитися милими спільними фото та відео, а на дні народження артистки Захур назвав її коханою жінкою. Певно, парі все ж таки вдалося дійти компромісу і залишитися у шлюбі.

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Дата публікації
Перегляди
2179
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